یک هفته مانده به اربعین در ۳۱۰ کیلومتری کربلا؛ خسروی مسیری امن و راحت

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: مرز خسروی، این دروازه راهبردی و تاریخی در غرب ایران، بار دیگر به صحنه‌ای از شکوه و همدلی ملت ایران در مسیر زیارت اربعین تبدیل شده است؛ مرزی که امروز با آمادگی کامل، زیرساخت‌های تقویت‌شده، و مدیریت جهادی، به نقطه‌ای امن و مطمئن برای تردد زائران اربعین حسینی بدل شده است.

در روزهایی که عاشقان سیدالشهدا (ع) از اقصی نقاط کشور به قصد زیارت کربلای معلی عازم مرزهای غربی هستند، مرز خسروی با ظرفیت‌سازی مناسب و تجهیز پایانه مرزی، به استقبال این موج پرشور انسانی آمده و با زیرساخت‌هایی به‌روز، امکانات رفاهی گسترده، مدیریت منسجم، و حضور فعال دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، مسیر تردد را برای زائران هموار کرده است. مسیرهای منتهی به مرز، محورها و جاده‌های استان کرمانشاه، به‌ویژه در محدوده قصرشیرین تا پایانه خسروی، به شکلی روان و بدون گره ترافیکی در حال خدمت‌رسانی به سیل مشتاقان زیارت هستند.

آن‌گونه که مشاهدات میدانی خبرنگار مهر از پایانه مرزی خسروی نشان می‌دهد، شور و اشتیاق زائران از نخستین ساعات صبح تا پاسی از شب، این مرز را به یکی از پرترددترین و زنده‌ترین گذرگاه‌های خروجی کشور تبدیل کرده است. سرعت در انجام امور گذرنامه، سهولت در تردد و همراهی خادمان مواکب و دستگاه‌های مستقر، فضای متفاوتی از میزبانی را در این منطقه رقم زده است؛ فضایی که امنیت، آرامش و تکریم زائر را در اولویت قرار داده است.

مرز خسروی امروز نه‌فقط یک نقطه عبور، بلکه نمادی از آمادگی ملی برای میزبانی از بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان است. از نیروهای انتظامی تا خدمات بهداشتی و درمانی، از موکب‌های مردمی تا سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی، همه و همه در آمادگی کامل به سر می‌برند تا مسیر نورانی زیارت اباعبدالله (ع) از این نقطه آغاز شود. گزارش پیش رو روایتی از همین آمادگی، تردد پرشور، و جلوه‌های خدمت در مرز خسروی است؛ مرزی که امسال پرشورتر از همیشه میزبان زائران اربعین است.

روایت خبرنگار مهر از مرز خسروی

خبرنگار مهر از مرز خسروی گزارش می‌دهد؛ جایی که این روزها حال و هوای خاصی دارد. زائران پیاده‌روی اربعین با اشتیاقی وصف‌ناشدنی خود را به این گذرگاه امن رسانده‌اند تا از مسیر نور، راهی کربلای معلی شوند. در ساعات اولیه امروز پنجشنبه، تردد زائران به‌طور محسوسی افزایش یافته و نشانه‌های استقبال گسترده از این مرز کاملاً مشهود است.

پارکینگ‌های بزرگ برکت در نزدیکی مرز خسروی، که یکی از مهم‌ترین مراکز توقف و انتقال زائران است، تا پارکینگ شماره ۱۰ تقریباً پر شده‌اند؛ اما با این وجود مشکلی برای پارک خودروها وجود ندارد و به صورت منظم پارکینگ‌ها در حال تکمیل شدن ظرفیت هستند؛ نشانه‌ای از سیل عاشقانی که با قلبی بی‌قرار، مسیر زیارت را آغاز کرده‌اند. از آن‌سو، اتوبوس‌های حامل زائران، بی‌وقفه و بیشتر از روزهای گذشته، در حال انتقال جمعیت به پایانه مرزی هستند و هیچ نقطه‌ای از فرآیند اعزام، متوقف یا کند نشده است.

در شهر قصرشیرین، موکب‌های مردمی با شور و توان دوچندان به استقبال زائران آمده‌اند. خیابان‌ها، معابر و حتی ورودی‌های فرعی به محل اسکان‌ها تبدیل شده‌اند. خادمان، با لبخند و افتخار، پذیرای کسانی هستند که دل در گروی حرم حسین (ع) دارند. این شور در پایانه مرزی خسروی نیز تداوم دارد؛ جایی که موکب‌های درون پایانه و همچنین مواکب مستقر در مرز منذریه عراق، همگی با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی شبانه‌روزی هستند.

موج پرشور زائران، آمادگی کامل خدمات

به گفته مسئولان مستقر در گذرگاه، با توجه به استقبال گسترده زائران، تعداد گیت‌های گذرنامه افزایش یافته و عملیات خروج با سرعت بسیار بالا در حال انجام است. ثبت خروج هر زائر تنها حدود چهار ثانیه زمان می‌برد؛ رکوردی قابل‌توجه که نشان‌دهنده هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و مرزبانی است. زائران بدون کمترین توقف، با رضایت و آرامش، در حال عبور از مرز هستند.

با وجود گرمای محسوس هوا، تدابیر لازم برای تأمین آب خنک تا نقطه صفر مرزی اتخاذ شده است. هر چند قدم یک‌بار، وان‌هایی از بطری‌های آب معدنی در یخ‌های فشرده تعبیه شده تا زائران عطش راه را با جرعه‌ای خنک فرو بنشانند. همه‌چیز در مرز خسروی مهیاست؛ از امنیت تا خدمت، از عشق تا استقبال. اینجا مرز نیست، دروازه‌ای است به سوی کربلا.

رئیس پلیس راه کشور: زائران برای سفری روان مرز خسروی را انتخاب کنند

سرهنگ احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای اربعین اظهار داشت: همان‌گونه که استحضار دارید، استقبال حداکثری زائرین برای خروج از مرزهای کشور آغاز شده است، به شکلی که بر اساس تحلیل داده‌های پلیس راهور از سه روز گذشته تا دو روز آتی، ما با بیشترین موج سفر روبرو هستیم.



وی افزود: در این بازه زمانی، حداکثر تردد در محورهای منتهی به مرزهای خروجی کشور به ثبت رسیده و این موج دوم سفر زائران، با تراکم بالای خودروها و احتمال انسداد در برخی مسیرها همراه شده است.



رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در میان مرزهای خروجی، مرز مهران رتبه نخست را از نظر حجم تقاضا دارد و به دلیل این استقبال بالا، احتمال توقف‌های طولانی، انسداد مسیر و اعمال محدودیت‌های ترافیکی از سوی همکاران بنده به منظور روان‌سازی ترافیک، وجود دارد.





سرهنگ کرمی‌اسد در ادامه با تاکید بر لزوم انتخاب مرزهای جایگزین برای کاهش فشار ترافیکی گفت: در این میان، مرز خسروی به دلیل داشتن زیرساخت‌های مناسب، تردد امن‌تری را برای زائران رقم زده است و میزان توقف در این محور به حداقل ممکن رسیده است.



وی اضافه کرد: در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌ها در مرز خسروی، بیش از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده که به شکل کاملاً تعریف‌شده و منظم در حال خدمت‌رسانی هستند و حداقل تأخیر برای جابه‌جایی زائران وجود دارد.



رئیس پلیس راه راهور فراجا تاکید کرد: امسال پیش‌بینی بسیار خوبی برای خدمات‌رسانی در مرز خسروی انجام شده و در مقایسه با سایر مرزها، این مرز می‌تواند حداکثر خدمات را در کمترین زمان ممکن به زائرین عزیز ارائه دهد.



وی با اشاره به وضعیت حوادث جاده‌ای در روزهای گذشته خاطرنشان کرد: طبق تحلیل‌های آماری، بخش عمده‌ای از حوادث و رخدادهای ترافیکی ناشی از تخلفات رانندگی و همچنین حجم بالای تردد بوده است.



سرهنگ کرمی‌اسد افزود: امروز بازدید میدانی از محور منتهی به مرز خسروی داشتم؛ زیرساخت‌های مناسب، حضور مؤثر و پررنگ تیم‌های پلیس راه و اجرای تدابیر لازم باعث شده تردد در این محور به شکل روان و ایمن انجام شود.



وی در پایان گفت: ما از همه هم‌وطنان تقاضا داریم برای رسیدن سریع‌تر، راحت‌تر و ایمن‌تر به مرز خروجی خود، مرز خسروی را به عنوان مرز جایگزین نسبت به سایر مرزها انتخاب کنند؛ چرا که در این مرز نزدیکی، سرعت دسترسی و حداکثر امکانات و خدمات برای زائران فراهم شده است.



رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از زائران خواست در طول مسیر از ظرفیت‌های رفاهی و مواکب موجود استفاده کنند تا از خستگی، خواب‌آلودگی و حوادث جاده‌ای احتمالی پیشگیری شود و سفری سالم و ایمن برای همه رقم بخورد.

استقرار دو اتاق سرد ویژه درمان گرمازدگی در پایانه مرزی خسروی

مسعود قلعه‌سفیدی رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رئیس کمیته بهداشت ستاد اربعین استان در گفتگو با خبرنگار مهر از تجهیز و آمادگی کامل نیروهای امدادی و درمانی برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در مرز خسروی خبر داد.

وی با اشاره به گرمای هوا و نیاز به مراقبت‌های ویژه برای زائران گفت: دو اتاق سرد به مساحت ۶۰ مترمربع در پایانه مرزی خسروی مستقر شده که ویژه درمان و مراقبت از افراد گرمازده طراحی شده‌اند.

این اتاق‌ها با استفاده از تجهیزات کامل سرمایشی و پزشکی و با حضور تیم‌های تخصصی درمانی در حال خدمت‌رسانی هستند.

قلعه‌سفیدی خاطرنشان کرد: این اتاق‌های سرد با هدف پیشگیری از تشدید علائم گرمازدگی و ارائه خدمات سریع به بیماران طراحی شده‌اند و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال هستند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رئیس کمیته بهداشت ستاد اربعین استان همچنین به آمادگی ناوگان عملیاتی اورژانس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۱۳۴ دستگاه عملیاتی در محورهای منتهی به مرز و محدوده پایانه خسروی مستقر شده‌اند.

وی افزود: این ناوگان شامل ۱۱۶ دستگاه آمبولانس، هفت دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، هفت دستگاه موتورلانس، یک خودرو تعمیرات، یک خودرو ارتباطات و دو فروند بالگرد امدادی است که همگی در آماده‌باش کامل برای خدمت‌رسانی به زائران هستند.

قلعه‌سفیدی در پایان تصریح کرد: تیم‌های اورژانس و درمانی با پشتیبانی کامل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و در هماهنگی با سایر نهادهای خدمت‌رسان، تا پایان مراسم اربعین به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تمام ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی برای حفظ سلامت زائران به‌کار گرفته شده است.

پیش‌بینی افزایش چشمگیر تردد زائران از مرز خسروی

مصطفی یاری سرپرست موکب فاطمه‌الزهرا (س) مستقر در مرز خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی ستاد مرکزی اربعین و هشدارهایی مبنی بر ازدحام و شلوغی بیش از حد در مرز مهران، شاهد افزایش چشمگیر استقبال زائران از مرز خسروی هستیم.

وی افزود: تجربه سال گذشته نیز نشان داده که هر زمان مرز مهران با حجم بالای تردد مواجه شده، مرز خسروی به‌عنوان گزینه‌ای امن و روان در دستور کار زائران قرار گرفته است و امسال با توجه به شرایط مناسب‌تر، این استقبال زودتر و با شدت بیشتری در حال شکل‌گیری است.

یاری همچنین تعطیلات پیش رو را عامل مهم دیگری در افزایش حجم زائران عنوان کرد و گفت: با توجه به تعطیلی چند روزه، بسیاری از زائران ترجیح داده‌اند در این بازه زمانی به سفر اربعین اقدام کنند که این موضوع نیز موج تازه‌ای از ترددها را به‌ویژه در مرز خسروی رقم خواهد زد.

سرپرست موکب فاطمه‌الزهرا (س) در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی مرز خسروی تأکید کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های این مرز از لحاظ مسیرهای دسترسی، تجهیزات پایانه مرزی، سرعت در امور گذرنامه و حضور مستمر دستگاه‌های خدمات‌رسان، در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و همین مسئله موجب شده بسیاری از زائران، این مرز را بر دیگر مرزها ترجیح دهند.

یاری در پایان خاطرنشان کرد: موکب‌ها نیز با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند و اگر این استقبال ادامه‌دار باشد، برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش خدمات اسکان، تغذیه و بهداشت نیز در دستور کار قرار دارد تا زائران اربعین از این مسیر با آسایش و امنیت به سمت کربلای معلی حرکت کنند.