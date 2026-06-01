به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر دوشنبه در نشست کارگروه ویژه مرز استان کرمانشاه با اشاره به موقعیت راهبردی این پایانه بینالمللی اظهار کرد: در سالهای گذشته به ویژه در سال ۱۴۰۴، گامهای موثری جهت تقویت بسترهای رفاهی و عمرانی در مرز رسمی خسروی برای عبور کاروانهای زیارتی برداشته شده است؛ با این حال، افزایش ظرفیتها و انتظامبخشی به فرآیند آمدوشد زائران اربعین حسینی نیازمند همتی مضاعف بوده و تمامی موانع موجود در این مسیر باید با فوریت برطرف شوند.
استاندار کرمانشاه جداسازی شریانهای عبوری را یکی از راهکارهای اساسی در مدیریت ترافیک مرزی دانست و تصریح کرد: مجزا کردن فیزیکی مسیرهای ترانزیت کالا از معابری که زائران عتبات عالیات در آن تردد میکنند، به عنوان یک عامل کلیدی و محوری در تسهیل حرکت زوار، کاهش ایستایی و روانسازی ترددها در پایانه خسروی به شمار میرود که با جدیت عملیاتی خواهد شد.
وی با تبیین پروژههای فعال عمرانی در این گذرگاه رسمی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی متعددی از جمله توسعه سازههای سایهبان، نصب علائم و تابلوهای راهنما و همچنین بهسازی سایر امکانات پشتیبانی در محوطه پایانه مرزی خسروی در دست اقدام قرار دارد که امیدواریم اتمام به موقع این طرحها، بستر رضایتمندی هرچه بیشتر زوار اباعبدالله الحسین (ع) را فراهم آورد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت افقهای بلندمدت توسعه در مرزهای استان تاکید کرد و افزود: تحقق و اجرای همهجانبه طرح جامع پایانه مرزی خسروی در کنار روانسازی فعالیتهای اقتصادی و تجاری، نقشی تعیینکننده در شکوفایی منطقه دارد و ارگانهای ذیربط باید برنامههای خود را با این سند بالادستی هماهنگ کنند.
مدیر ارشد اجرایی استان در پایان خاطرنشان کرد: مرز خسروی با داشتن پیشینه تاریخی ارزشمند، نقشی محوری در پیادهروی عظیم اربعین ایفا میکند و استانداری کرمانشاه با تمام توان در مسیر ارتقای کیفی خدمات و رفع گرههای اداری و فیزیکی گام برمیدارد تا زائران با کمترین چالش ممکن از این معبر رسمی عبور کنند.
