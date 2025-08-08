صدای حق با تلاش خبرنگاران خاموش نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی نیا صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و شهدای عرصه خبر و اطلاع رسانی اظهار داشت: خبرنگاران پیشتازان و علم داران جهاد تبیین هستند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر تاکید کرد: امروزه میدان بزرگ جهاد پیشروی همه ما قرار دارد و آن میدان جهاد تبیین است که نقش ارزنده خبرنگاران در این عرصه و در این میدان بزرگ بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: در روزگاری که روایت واقعیت‌ها تأثیر مهمی بر روحیه مردم دارد، خبرنگاران با حضور و نقش آفرینی خود پیشگام دانایی هستند و تحقق این رسالت خطیر در جنگ اخیر تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی و در دفاع مقتدرانه ملت ایران به خوبی خود را نشان داد و بر همگان روشن کرد که صدای حق و حقیقت با تلاش جهادگران عرصه خبر و اطلاع رسانی خاموش نخواهد شد.

فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر بیان داشت: ضمن تبریک این روز بزرگ خدمت اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران شهرستان دیر از کوشش این عزیزان در پوشش برنامه‌ها، اخبار و اطلاع رسانی وقایع شهرستان قدردانی می‌کنم.