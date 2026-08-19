احیای وزارت بازرگانی برای رفع مشکلات اصناف و فعالان اقتصادی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که صنعتگران، تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان مطرح می‌کنند، ریشه در ساختارهای مدیریتی و تقسیم وظایف دستگاه‌ها دارد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به اندازه کافی وظیفه دارد و ما در گذشته به دلیل سیاست کوچک‌سازی دولت، وزارت بازرگانی را با وزارت صنایع ادغام کردیم، اما اکنون مشخص شده که این مسیر نیاز به بازنگری دارد.

بیگدلی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت آمادگی لازم را دارد و مجلس نیز می‌تواند با ارائه و بررسی یک لایحه، زمینه احیای وزارت بازرگانی را فراهم کند. اگر وزارت بازرگانی احیا نشود، حل مشکلات بازرگانان، اصناف و بازاریان دشوار خواهد بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تقدیر از عملکرد بخش خصوصی استان، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، زنجان در گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت رتبه نخست را به دست آورده است که حاصل تلاش اتاق بازرگانی، دولت و هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید، تصریح کرد: ما در سخنرانی‌ها بارها از تولید حمایت می‌کنیم، اما در عمل باید سرعت و جدیت بیشتری داشته باشیم. مهم این نیست که در تریبون‌ها چه می‌گوییم، بلکه مهم این است که نماینده، مسئول و دولت بتوانند دردها و مشکلات مردم را چاره کنند.

بیگدلی راه عبور از مشکلات موجود را وحدت، همدلی و انسجام دانست و گفت: با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و توجه به توصیه‌های رهبران شهید، باید فاصله میان حرف و عمل را کاهش دهیم.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در حوزه محیط زیست، اظهار کرد: محیط زیست وظایف و حقوق قانونی خود را دارد، اما در مواردی که یک پروژه مهم ملی یا استانی با مشکل مواجه می‌شود، باید راهکاری پیدا کنیم که ضمن رعایت الزامات زیست‌محیطی، تولیدکنندگان نیز دچار مشکل نشوند.

نماینده مردم زنجان و خدابنده در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان خدابنده، گفت: بخش قابل توجهی از مردم خدابنده کشاورزند و این شهرستان در تولید گندم، حبوبات، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ظرفیت بالایی دارد.

وی با انتقاد از برخی محدودیت‌ها در مسیر صادرات محصولات کشاورزی، افزود: اگر برای محصولی مانند حبوبات امکان صادرات فراهم شود، کشاورز می‌تواند محصول خود را با قیمت مناسب‌تری به فروش برساند. نمی‌توان از یک سو صادرات را محدود کرد و از سوی دیگر انتظار داشت تولیدکننده و کشاورز با انگیزه به فعالیت خود ادامه دهد.

بیگدلی همچنین به مشکلات تأمین برق بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشاورز در اوج فصل تولید و نیاز به برق با قطعی مواجه می‌شود و این موضوع مستقیماً به تولید او آسیب می‌زند. مشکلات برق، تسهیلات، ارز و محدودیت‌های صادراتی، مجموعه‌ای از دغدغه‌هایی است که تولیدکنندگان و کشاورزان با آن مواجهند.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور، از مردم به‌عنوان سرمایه اصلی کشور یاد کرد و افزود: مردم ایران در شرایط سخت نشان داده‌اند که پای کشور ایستاده‌اند و در جریان جنگ نیز با حضور و حمایت خود، پشت نیروهای انتظامی، امنیتی، نظامی و سپاه ایستادند. این مردم را باید قدر دانست و در کنار آنها بود.

نماینده مردم زنجان و خدابنده در مجلس در ادامه خواستار حمایت بیشتر از تولیدکنندگان شهرستان خدابنده شد و گفت: حدود دوهزار تولیدکننده پوشاک در این شهرستان فعالیت دارند که تاکنون حمایت متناسبی از آنها صورت نگرفته است.

بیگدلی اظهار کرد: برای حمایت از این تولیدکنندگان، جلساتی با حضور وزیر تعاون، وزیر اقتصاد و بانک تجارت برگزار شد و اخیراً نیز در دیدار با معاون امور روستایی و مناطق محروم ریاست‌ جمهوری، موضوع مطرح و قول حمایت از این واحدها داده شد.

وی ادامه داد: اگر از تولیدکنندگان پوشاک خدابنده حمایت شود، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد و ظرفیت اشتغال و تولید در شهرستان نیز افزایش پیدا می‌کند.

بیگدلی همچنین با اشاره به مشکلات کارخانه آرین‌رنگ در شهرستان خدابنده، گفت: این کارخانه برای توسعه فعالیت خود ماشین‌آلاتی را وارد کرده، اما این تجهیزات در گمرک مانده و مجوز ورود موقت آن صادر نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت حل این مشکل، افزود: شهرستان خدابنده به دلیل ماهیت کشاورزی خود واحدهای صنعتی محدودی دارد و باید از همین واحدهای موجود برای توسعه تولید و اشتغال حمایت کرد.

نماینده مردم زنجان و خدابنده در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی برخی واحدهای تولیدی، گفت: به عنوان رئیس کمیته تأمین اجتماعی مجلس، موضوعات مطرح‌شده را پیگیری خواهم کرد و از رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌خواهم نهایت همکاری و تخفیف‌های قانونی را برای حمایت از این واحدها در نظر بگیرد.

بیگدلی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی باید از مرحله شعار عبور کرده و به اقدام عملی و رفع موانع موجود منجر شود.