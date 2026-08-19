تعهد دولت روی کاغذ ماند/ پل B1 کرج در خطر ریزش

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج، با انتقاد از حضور مکرر مسئولان بدون اقدام عملی، اعلام کرد: وزارت راه برخلاف تعهدات مالی خود، تأمین مالی پروژه بزرگراه شهید سلیمانی را در بلاتکلیفی قرار داده است.
وی درباره وضعیت تکمیل پروژه بزرگراه شهید سلیمانی و بازسازی پل شهید آیتالله رئیسی گفت: این پروژه طبق مصوبه هیئت وزیران، نیمی در تعهد دولت و نیمی در تعهد مدیریت شهری است. شهرداری کرج کار را انجام میدهد، اما مسئولان کشوری ظاهراً برای تهیه گزارش تصویری و فیلم بازدید میکنند، نه انجام تعهد.
وی با بیان اینکه اگر تعهدات دولتی در زمان مناسب انجام میشد، پروژه خیلی زودتر افتتاح و به بهرهبرداری میرسید، افزود: دولت علاوه بر بدهی هزار و چند میلیارد تومانی گذشته، تأمین اعتبار، تخصیص و تعیین تکلیف پل آسیبدیده را نیز بعد از گذشت ۵ ماه در بلاتکلیفی رها کرده است.
عرشهای که بیکابل رها شده است
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر کرج با هشدار نسبت به وضعیت فاجعهبار پل شهید آیتالله رئیسی (B1) اظهار داشت: پلی که عرشه دو طرف آن با دو نوع کابل و ستونها تعادل داشت، اکنون کابلی ندارد و ممکن است فاجعه رخ دهد. شصت متر از طول عرشه بدون کابل اصلی در ارتفاع بیش از ۱۷۰ متر رها شده است.
جابهجایی ۱۰ سانتیمتری پل زنگ خطر خستگی سازه
رحیمی با بیان اینکه حدود ۱۰ سانتیمتر از پل B1 جابهجا شده، تصریح کرد: جابهجایی پل، مقدمه خستگی سازه است و خستگی سازه، خطرناکترین وضعیت سازه محسوب میشود که احتمال وقوع حادثه بسیار فجیع و خطرناکتر از حادثه اول را افزایش میدهد؛ بنابراین باید هر چه سریعتر تدبیر و مدیریت شود.
وی در پایان از شهردار کرج خواستار پیگیری فوری این موضوع و همچنین پیگیری حقوقی جنایت آمریکا در حمله به پل شهید آیتالله رئیسی شد.
شایان ذکر است؛ پل شهید آیتالله رئیسی معروف به پل B1 در روز سیزده بدر امسال هدف بمباران جنگندههای آمریکایی قرار گرفت.
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