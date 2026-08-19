به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رحم دل با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در خراسان رضوی اظهار کرد: نواحی مختلف استان آخر هفته شاهد بارشهای رگباری و وزش باد شدید است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: براساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی از اوایل روز جمعه تا روز یکشنبه اول شهریورماه نقاط مختلف استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد که در نواحی شمالی بارشها همراه با رعد و برق، تگرگ و احتمال سیلابی شدن مسیلها خواهد بود.
وی اضافه کرد: روند کاهشی دما نیز از فردا آغاز و هوای استان تا اواسط هفته آینده حدود هفت درجه خنک تر می شود.
رحم دل ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستانهای فریمان و قوچان با کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس خنکترین و سرخس با دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی این مدت دمای هوا در مشهد نیز بین ۲۴ و ۳۹ درجه در نوسان بود و امروز نیز دما در گرمترین ساعات در این کلانشهر به ۴۰ درجه میرسد.
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