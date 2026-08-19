https://mehrnews.com/x3cQX8 ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱ کد مطلب 6921942 استانها گلستان استانها گلستان ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱ کردکوی؛ تداوم شبانه تجمعات در حمایت از انقلاب و رهبری کردکوی-جمعی از مردم کردکوی چهارشنبهشب با حضور در خیابانهای شهر، در دفاع از انقلاب و رهبری تجمع کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6921942 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری صد و هفتاد و دومین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری روایت مهر از صد و هفتاد و دومین حضور حماسی مردم آستانه در خیابان صد و هفتاد و دومین شب تجمعات مردمی در کرج محاسبات دشمن با حضور مردم در میدان به نتیجه نمیرسد اجتماع شبانه مردم قروه در خیابان برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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