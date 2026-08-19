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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱

کردکوی؛ تداوم شبانه تجمعات در حمایت از انقلاب و رهبری

کردکوی؛ تداوم شبانه تجمعات در حمایت از انقلاب و رهبری

کردکوی-جمعی از مردم کردکوی چهارشنبه‌شب با حضور در خیابان‌های شهر، در دفاع از انقلاب و رهبری تجمع کردند.

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کد مطلب 6921942

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