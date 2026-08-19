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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۳

مردم یزد پای کار انقلاب؛ برگ زرین دیگری از شب‌های اقتدار ورق خورد

مردم یزد پای کار انقلاب؛ برگ زرین دیگری از شب‌های اقتدار ورق خورد

یزد - در صد و هفتاد و دومین شب اقتدار و همدلی، مردم یزد در دفاع از انقلاب و نظام همچنان در سنگر خیابان حاضر هستند.

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کد مطلب 6921944

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    نظرات

    • نگار IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
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      ماشاءالله پرچم ایران همیشه بالا🇮🇷

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