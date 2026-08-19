https://mehrnews.com/x3cQXb ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۳ کد مطلب 6921944 استانها یزد استانها یزد ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۳ مردم یزد پای کار انقلاب؛ برگ زرین دیگری از شبهای اقتدار ورق خورد یزد - در صد و هفتاد و دومین شب اقتدار و همدلی، مردم یزد در دفاع از انقلاب و نظام همچنان در سنگر خیابان حاضر هستند. دریافت 5 MB کد مطلب 6921944 کپی شد مطالب مرتبط آزادگان سرمایه ماندگار ملت ایران هستند قلم به جای قدم؛ روایت حماسه معلمان هنرمند یزدی در میدان حماسه یزد سهم ۱.۶۱ درصدی از درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داد ۵۰ تخته قالی نذری بانوان میبدی برای بازسازی عتبات عالیات هدیه شد دوره توانمندسازی ائمه جماعات مساجد یزد برگزار شد برچسبها یزد انقلاب اسلامی ایران اجتماع مردمی حماسه حضور
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