انگلیس کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که کاردار رژیم صهیونیستی را در اعتراض به برگزاری مناقصه برای پروژه شهرک‌سازی E۱ احضار کرده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از کاردار اسرائیل خواسته تا دولت بنیامین نتانیاهو فوراً از پروژه شهرک‌سازی E۱ عقب‌نشینی کند.

وزارت امور خارجه انگلیس برگزاری مناقصه از سوی دولت اسرائیل برای پروژه شهرک‌سازی E۱ را اقدامی «غیرقابل قبول و مخرب» خواند.

خیز استرالیا برای احضار سفیر رژیم صهیونیستی

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا اعلام کرد که سفیر اسرائیل را به دلیل عدم اتخاذ اقدامات کیفری در پرونده کشته شدن یک امدادگر استرالیایی احضار خواهد کرد.

وزارت امور خارجه استرالیا نیز اعلام کرد که از عدم اتخاذ اقدامات کیفری از سوی اسرائیل علیه افراد دخیل در کشته شدن این امدادگر استرالیایی ابراز نارضایتی می‌کند.