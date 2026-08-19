سپاهانی ها خواستار برخورد انضباطی با مدافع تراکتور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حرکت شجاع خلیل‌زاده پس از به ثمر رسیدن گل دوم تراکتور مقابل سپاهان، به یکی از سوژه‌های مورد بحث در فضای هواداری سپاهان تبدیل شده و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. مدافع تراکتور پس از گلزنی تیمش شادی‌ای انجام داد که با واکنش منفی هواداران سپاهان مواجه شد و حالا برخی از آنها خواستار پیگیری این موضوع از سوی باشگاه خود شده‌اند.

در همین راستا تعدادی از هواداران سپاهان امروز با مراجعه به باشگاه، خواستار شکایت رسمی از خلیل‌زاده شده‌اند و از مسئولان این باشگاه درخواست کرده‌اند نسبت به حرکت این بازیکن واکنش نشان دهند و موضوع را از طریق مراجع انضباطی پیگیری کنند.

از سوی دیگر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز در انتظار مشخص شدن موضع باشگاه سپاهان و در صورت ارائه شکایت رسمی، بررسی این موضوع است تا درباره تخلف احتمالی مدافع تراکتور تصمیم‌گیری شود. در صورتی که شکایت باشگاه سپاهان به صورت رسمی ثبت شود، رفتار خلیل‌زاده پس از گل می‌تواند در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به حواشی ایجادشده پس از این دیدار، باید منتظر ماند و دید باشگاه سپاهان در نهایت شکایت خود از مدافع تراکتور را ثبت خواهد کرد یا خیر و کمیته انضباطی نیز چه تصمیمی درباره این اتفاق خواهد گرفت.