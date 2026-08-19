پیروزی پرسپولیس برابر استقلال در نیمه اول به سبک دهه ۶۰

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته دوم بیست و ششمین دوره لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس به قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان استقلال خوزستان بود که نیمه اول این دیدار با برتری ۲ بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. محمد خدابنده لو(۶) و علی علیپور(۲۰) برای پرسپولیس گل زدند.

نفراتی که برای پرسپولیس به میدان رفتند

پرسپولیس در این دیدار با پیام نیازمند - ابوالفضل جلالی - محمدمهدی زارع - محمدحسین کنعانی زادگان - محمد عمری - علی علیپور - محمد مهدی مهدی محبی - ایگور سرگیف - مجید عیدی - پوریا پورعلی و محمد خدابنده‌لو به میدان رفت.

نمایشی به سبک دهه ۶۰

سرخپوشان تهرانی که بازی ابتدای فصل خود را با پیروزی برابر شمس آذر قزوین پشت سر گذاشته بود، این بار در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان استقلال خوزستان بود و خیلی زود توانست به گل برتری دست پیدا کند. این تیم در دقیقه ۶ بازی روی پاس علی علیپور و شوت محکم محمد خدابنده لو به گل اول رسید.

در دقیقه ۲۰ بازهم پرسپولیس به گل رسید و این بار علی علیپور که وارد محوطه جریمه شده بود با ضربه ای دقیق در زاویه مخالف توپ را وارد دروازه استقلال خوزستان کرد تا سرخپوشان به سبک فوتبالی که این تیم در دهه ۶۰ بازی می کرد خیلی زود حریفش را زمین‌گیر کند.

میل هجومی سرخ ها و ضدحمله آبی ها

شاگردان مهدی تارتار که با زدن دو گل خیالشان را بابت پیروزی در نیمه اول راحت کرده بودند، در اندیشه حفظ این وضعیت و افزایش گل هایش بود. به همین خاطر همچنان تهاجمی به سمت دروازه حریف حمله کردند و در مقابل مراقب ضدحملات استقلال خوزستان نیز بودند. در دقیقه پایانی نیمه اول پرسپولیس می توانست به گل سوم دست پیدا کند اما همایی فرد که جانشین جلالی مصدوم شده بود توپ را به بالای دروازه زدند تا نیمه اول ۲ بر صفر به سود سرخ ها به پایان برسد.