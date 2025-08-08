به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، مأموران گشت بزرگراه ایالت میزوری اعلام کردند که این بالگرد حامل کارگرانی بود که سعی داشتند روی خطوط برق نزدیک علائم هشدار دهنده هوانوردی کار کنند.

بنا به گزارش‌ها، این هواپیما با خط برق برخورد کرده و قبل از آتش گرفتن، سعی در فرود روی کشتی داشته است.

رسانه‌های محلی روز جمعه به نقل از پلیس ایالت ایلینوی اعلام کردند به دلیل این حادثه، پلی که دو ایالت میزوری و ایلینوی را به هم متصل می‌کند، موقتاً به روی همه ترافیک‌ها بسته شده است و زمانی برای بازگشایی آن مشخص نیست.

گارد ساحلی ایالات متحده اعلام کرد که رودخانه می‌سی‌سی‌پی تا زمان ادامه تحقیقات، به روی تردد کشتی‌ها در این منطقه بسته است.