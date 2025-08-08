انجام عبادت همراه با خلوص مایه رستگاری و سربلندی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی، در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج، با اشاره به اینکه رکوع و سجود در برابر پروردگار، خیر و رستگاری را به دنبال دارد، افزود: این اعمال عبادی، موجب نجات مؤمن در دنیا و آخرت میشود.
وی در ادامه سخنان خود، مقدمه رستگاری برای مسلمانان را سهیم شدن در غم و شادی برادران دینی و خواستن نیکی برای آنان دانست.
ماموستا حسینی همچنین با تاکید بر اهمیت تلاش و داشتن تحرک در زندگی، بیان کرد: فعل خیر برای مردم این است که همواره در حال تحرک و تلاش باشند تا بتوانند به انجام واجبات خود بپردازند و از شر بردگی شیطان، ثروتاندوزی و شهوترانی رهایی یابند.
وی افزود: این رهایی زمانی حاصل میشود که افراد برای پروردگار خود رکوع و سجود داشته باشند و نسبت به برادران دینی خود تعرض و بدی نداشته باشند و هرچه نیکی و خوبی برای خود میپسندند برای آنها هم بپسندند.
امام جمعه موقت سنندج در پایان، مردمی بودن را مقدمه نجات، سربلندی و عزت دانست که فلاح و رستگاری را فراهم میکند و تصریح کرد: تلاش برای امرار معاش از واجبات مهم دینی محسوب میشود.
