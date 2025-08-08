خبرنگاران پیرامون حفظ عزت مردم و کشور بنویسند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در نماز جمعه بوشهر با تبریک هفدهم مردادماه روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگار نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا میکنند و در آگاهیبخشی به جامعه مسئولیت بزرگی دارند.
وی اضافه کرد: خبرنگاران، اصحاب سخن و همه کسانی که در عرصه رسانه مشغول به فعالیت هستند، باید پیرامون حفظ عزت و آبروی کشور و ملت بنویسند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه خبرنگاران به عنوان سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب محسوب میشوند تصریح کرد: خبرنگاران بهعنوان مکمل و بازوی قدرت سخت نظام در مقابله با استکبار محسوب میشوند.
