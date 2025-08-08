  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

خبرنگاران پیرامون حفظ عزت مردم و کشور بنویسند

خبرنگاران پیرامون حفظ عزت مردم و کشور بنویسند

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: خبرنگاران پیرامون حفظ عزت مردم و کشور بنویسند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نماز جمعه بوشهر با تبریک هفدهم مردادماه روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگار نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا می‌کنند و در آگاهی‌بخشی به جامعه مسئولیت بزرگی دارند.

وی اضافه کرد: خبرنگاران، اصحاب سخن و همه کسانی که در عرصه رسانه مشغول به فعالیت هستند، باید پیرامون حفظ عزت و آبروی کشور و ملت بنویسند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه خبرنگاران به عنوان سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب محسوب می‌شوند تصریح کرد: خبرنگاران به‌عنوان مکمل و بازوی قدرت سخت نظام در مقابله با استکبار محسوب می‌شوند.

تکمیل می‌شود

کد خبر 6554430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها