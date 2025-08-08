لزوم تعامل سازنده میان بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر جمعه در نشست هم‌افزایی بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان بوشهر برای ارتقا کیفیت ساخت‌وساز روستایی و شهری، با تأکید بر جایگاه مهم مهندسان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، اظهار کرد: این نشست با هدف توسعه همکاری‌های فنی، ارتقا کیفیت ساخت‌وساز و تقویت زیرساخت‌های ایمن و پایدار در مناطق شهری و روستایی برگزار شده است.

وی گفت: تعامل سازنده میان بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان، ضامن تحقق استانداردهای فنی و افزایش تاب‌آوری سازه‌ها در برابر حوادث است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به پروژه‌های گسترده بنیاد مسکن در حوزه مقاوم‌سازی، طرح هادی و نهضت ملی مسکن، افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان توانمند استان، می‌توانیم روند بهبود کیفیت و ایمنی واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های روستایی و شهری را شتاب بخشیم.

اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی، آمادگی کامل این سازمان را برای همکاری در زمینه‌های طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن اعلام کردند.

این نشست که در فضایی تعاملی و هم‌اندیشی برگزار شد، با توافق بر تشکیل کارگروه‌های مشترک برای پیگیری مصوبات و اجرای برنامه‌های عملیاتی به پایان رسید؛ اقدامی که گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی توان فنی استان برای ساخت آینده‌ای ایمن و پایدار به شمار می‌رود.