تحویل ۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن ایلام در هفته دولت به متقاضیان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در دیدار با فریدون همتی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان ایلام از استان‌های محروم کشور است، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در هفته دولت به متقاضیان این استان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: همکاری و هم‌افزایی بخش‌های مختلف دولت، از جمله ادارات استانی و استانداری‌ها، می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات استان ایلام ایفا کند و در بسیاری از موارد داشتن روحیه و رویکرد حل مسئله می‌تواند راهگشا باشد و گره از مشکلات مردم باز کند.