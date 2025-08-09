۸۰ درصد برنامه چهار ساله نهضت ملی مسکن در زنجان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر در دومین جلسه شورای مسکن استان با اشاره به برنامه چهار ساله استان زنجان در حوزه نهضت ملی مسکن، افزود: طبق هدفگذاری انجام شده، استان باید ۶۸ هزار و ۱۱۲ واحد مسکونی را در این بازه زمانی احداث میکرد که از این تعداد، حدود ۴۸ هزار واحد شهری و ۲۰ هزار واحد روستایی تعریف شده است.
وی اضافه کرد: از این میزان، ۲۷ هزار و ۶۳ واحد با زمینهای دولتی ۹۹ ساله و باقی از طریق خود مالکی، بافت فرسوده و بخش خصوصی در حال اجراست.
شاهین فر با بیان اینکه نهضت ملی مسکن نیازمند همکاری فراگیر است، افزود: اجرای این طرح تنها وظیفه اداره راه و شهرسازی نیست و تمامی دستگاههای خدماترسانی، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط باید مشارکت فعال در این زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به دهکهای درآمدی متقاضیان، گفت: حدود ۱۰ هزار نفر از متقاضیان تخصیص پروژه جزو دهکهای یک تا چهار هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، تاکید کرد: دهکهای پایین باید در اولویت بهرهمندی از این طرح قرار گیرند چرا که دهکهای بالا پس از تحویل، واحد را واگذار کرده یا وارد مرحله قسطبندی نمیشوند که این امر با اهداف عدالتمحور طرح مغایرت دارد.
شاهین فر با قدردانی از همکاری بانکها، خواستار تسریع در صدور پروانههای ساختمانی توسط شهرداریها شد و گفت: از مجموع ۲۰ هزار واحد مسکن ملی در استان ۱۷ هزار واحد پروانه ساختمانی دارند و سه هزار واحد هنوز پروانه ساختمانی دریافت نکردهاند که در این خصوص جلسهای با شهرداری زنجان برگزار کردیم تا نسبت به تسریع در صدور پروانههای ساختمانی اقدام شود.
وی اضافه کرد: تاکنون در سطح استان زنجان ۱۰ هزار و ۷۳۳ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به مرحله انتخاب واحد رسیده که از این تعداد، ۹ هزار و ۶۰۳ واحد انتخاب واحد شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با تاکید بر عملکرد موفق این استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، زنجان در جایگاه نخست کشوری از نظر میزان واحدهای بهاتمامرسیده قرار دارد.
شاهین فر به حذف حق بیمه پروژههای نهضت ملی مسکن طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: همچنین انتخاب بازرس برای آسانسورها و استانداردسازی تجهیزات باید با جدیت پیگیری شود.
وی با اهمیت بر نقش تمامی دستگاهها در اجرای طرح، گفت: تأمین زیرساختها و خدمات روبنایی مانند بهداشت، درمان و آموزش جزو وظایف همگانی است و نباید تنها به اداره راه و شهرسازی محدود شود.
نظر شما