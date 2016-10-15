علیاکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه خراسان شمالی در خط زلزله واقعشده است، دومین همایش تخصصی زلزله در بجنورد در بهمنماه امسال برگزار خواهد شد.
وی افزود: امروزه وقوع زمینلرزه یکی از مخاطرات در صنعت ساختوساز است و خراسان شمالی نیز از استانهایی است که در خط زلزله واقعشده، بنابراین ضروری است تا مردم و مسئولان بیشازپیش به امر مقاومسازی بناها و سازهها توجه داشته باشند.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تصریح کرد: چالشهای حوزه ساختوساز باید با استفاده از توان فنی و مهارتهای مهندسی پاسخ داده شود.
رمضانی بیان کرد: نخستین همایش تخصصی زلزله و دورنمای آینده در سال ۹۳ در بجنورد برگزار شد و دبیرخانه آن در خراسان شمالی فعال شد و مقرر است تا این همایش دوسالانه برگزار شود.
وی گفت: در تلاش هستیم تا این همایشها بستری باشد تا توجه مردم و مسئولان به ضرورتهای مقاومسازی در برابر زمینلرزه معطوف شود.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تأکید کرد: مردم و مهندسان باید با ملزومات ساختوساز آشنا شوند.
وی درباره دغدغههای مهندسان درزمینهٔ مقاومسازی مسکن در خراسان شمالی گفت: ساختوسازها در مناطق حاشیه شهر و نیز عدم رعایت مسائل فنی در این ساختوسازها یکی از مسائلی است نگرانکننده است.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان اضافه کرد: منازل بافت فرسوده از دیگر دغدغهها در وقوع حادثه زمینلرزه است.
وی تصریح کرد: سکونت در منازل بافت فرسوده و حاشیههای شهر نهتنها در زمان بحرانها دغدغه است و برای امدادرسانی و مدیریت بحران نیز یک چالش به شمار میآید بلکه نما و منظر شهری و سایر مسائل حوزه شهری را از شاخصهای مطلوب شهری دور کرده است بنابراین ما برای مدیریت بحران چه در حاشیه شهر و چه در هسته مرکزی با مشکل روبهرو هستیم.
رمضانی عنوان کرد: استفاده از مصالح نوین و خودداری از استفاده مصالح غیراستاندارد و بیکیفیت ازجمله مواردی است که باید در ساختوسازها به آن توجه کرد.
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