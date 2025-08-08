تداوم گرمای شدید در خوزستان؛ دمای بستان به ۴۹ درجه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دمای بیشینه شهرهای مختلف استان در روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ این‌گونه اعلام شد: بستان با ۴۹ درجه سانتی‌گراد، هویزه ۴۸.۵، شوش ۴۸.۴، رامشیر ۴۷.۵، رامهرمز ۴۷.۲، گتوند ۴۷.۱، امیدیه و کشاورزی اهواز هر کدام ۴۷، آبادان ۴۶.۶، آغاجاری، صفی‌آباد دزفول و شوشتر هر کدام ۴۶.۲، شادگان ۴۶، اهواز و حسینیه هر کدام ۴۵.۸، مسجدسلیمان ۴۵.۸، بهبهان ۴۵.۶، لالی ۴۵.۳، ایذه ۴۳.۸، هندیجان ۴۲.۹، بندر ماهشهر ۴۲.۴ و دهدز با ۳۷.۸ درجه سانتی‌گراد.

این گزارش حاکی از تداوم هوای بسیار گرم در خوزستان است و به شهروندان توصیه می‌شود برای جلوگیری از گرمازدگی، نکات ایمنی مانند مصرف کافی آب، اجتناب از قرار گرفتن در معرض آفتاب در ساعات اوج گرما و استفاده از پوشش مناسب را رعایت کنند.