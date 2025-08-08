به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با صدور پیامی نقش خبرنگاران را در تقویت روحیه مقاومت و آگاهی بخشی به جامعه برجسته و مؤثر عنوان کرد.

در ادامه این پیام آمده است:

۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فرصتی است تا به پاس زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه خبرنگاران عزیز، احترام و قدردانی کنیم، خبرنگاران، سربازان جبهه اطلاع‌رسانی هستند که با دقت و شجاعت، حقیقت را جستجو کرده و آن را به آگاهی جامعه می‌رسانند.

این پیام می‌افزاید: در دنیای امروز که اطلاعات و اخبار به سرعت در حال تغییر و تحول است، نقش خبرنگاران در آگاهی‌بخشی و روشنگری بر کسی پوشیده نیست. آن‌ها با قلم خود، افکار عمومی را شکل می‌دهند و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رسالت خطیری را بر عهده دارند.

در ادامه پیام آمده است: در جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی، خبرنگاران و رسانه‌ها با حضور مؤثر و شجاعانه خود افتخار آفرینی نمودند، آن‌ها با ایستادگی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، روحیه امید و اقتدار را در دل‌ها زنده نگه داشتند و نشان دادند که در برابر ظلم و ستم، صدای حق هرگز خاموش نخواهد شد.

در این پیام بیان شده است: در این راستا، یاد شهدای رسانه اخیر، به ویژه شهید محمود صارمی، که جان خود را در راه حقیقت و اطلاع‌رسانی فدای ملت کرد، گرامی می‌داریم، وی با شجاعت و ایثار خود، به ما آموخت که رسانه‌ها می‌توانند در تقویت روحیه مقاومت و آگاهی‌بخشی به جامعه نقش مؤثری ایفا کنند. یاد او و تمامی شهدای رسانه، الهام‌بخش ما خواهد بود تا با قوت و استقامت بیشتری به مسیر خود ادامه دهیم.

در پایان پیام آمده است: اینجانب، به نمایندگی از پاسداران سپاه حضرت روح الله استان مرکزی، ضمن تبریک این روز به تمامی خبرنگاران پرتلاش و دلسوز، از زحمات و تلاش‌های شما در راستای ارتقا آگاهی عمومی و خدمت به جامعه قدردانی می‌نمایم امیدوارم در ادامه این مسیر مهم همواره موفق و پیروز باشید و با درایت و صداقت، رسالت خطیر خود را به نحو احسن انجام دهید.