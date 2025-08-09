به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار صابر حیدری ظهر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان مرکزی در اراک، با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در تداوم پیام انقلاب اسلامی اظهار کرد: شایسته است رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری‌ها با وجود تمام سختی‌ها و ناملایمات، پیام‌های انقلاب را با دقت و قوت به جامعه منتقل کنند.

وی افزود: اگر بتوانیم پیام انقلاب را به‌درستی به نسل جدید منتقل کنیم این نهضت هم زنده می‌ماند و هم اثرگذارتر خواهد شد.

سرهنگ حیدری با بیان اینکه خبرنگاران در آگاهی‌بخشی و تداوم پیام انقلاب نقش راهبردی دارند، تصریح کرد: بقای هر انقلاب مستلزم ایثار و جان نثاری از یک‌سو و پیام‌رسانی مؤثر از سوی دیگر است که باید اذعان کرد در این راستا رسانه‌ها در خط مقدم قرار دارند.

اجرای طرح «تابستان شاد و شیرین» با مشارکت ۲۲۰ مسجد و پایگاه بسیج در اراک

فرمانده بسیج ناحیه اراک با اشاره به برنامه‌های تابستانی بسیج در استان مرکزی، از اجرای طرح گسترده‌ای با عنوان «تابستان شاد و شیرین» خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت ۲۲۰ مسجد و پایگاه مقاومت در سطح شهرستان‌ها اجرا شده و محوریت آن فعال‌سازی مساجد در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی، ورزشی و بصیرتی است.

وی افزود: در قالب این طرح، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نوجوان طی برنامه‌ای ۲۰ روزه در باغک شازند حضور یافته و در برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و بصیرتی مشارکت کردند.

سرهنگ حیدری تصریح کرد: در تابستان امسال، ۱۷۰ گروه جهادی در حوزه‌های عمرانی، پزشکی، فرهنگی و تربیتی به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی ادامه داد: از این میان، ۲۰ گروه جهادی به‌صورت خاص از دانش‌آموزان تشکیل شده‌اند و در حال حاضر در مدارس نیازمند شهرستان برای رنگ‌آمیزی و بازسازی فضاهای آموزشی فعالیت دارند.

در پایان، فرمانده سپاه ناحیه اراک با قدردانی از تلاش‌های خبرگزاری مهر در انعکاس فعالیت‌ها و برنامه‌های بسیج، نقش این رسانه را در تبیین دستاوردهای انقلاب و آگاه‌سازی جامعه ارزشمند و قابل تقدیر دانست.