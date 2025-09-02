خبرنگاران بازوان توانمند مدیریت شهری در انتقال نظرات مردمی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی شامگاه سه شنبه در آئین گرامیداشت روز خبرنگار با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در پیشبرد اهداف مدیریت شهری اظهار کرد: خبرنگاران با نقدها و پیشنهادهای سازنده، نقش مؤثری در تصمیمگیری و شناسایی بهتر نیازهای مردم داشتهاند.
وی افزود: خبرنگاران با تکیه بر تجربه و آگاهی، نقش مؤثری در انتقال مطالبات مردمی و ارائه راهکارهای بهبود مدیریت شهری دارند.
محمودی تصریح کرد: اراک در برخی حوزهها، بهویژه در زمینه برخی زیرساختهای شهری، عملکردی فراتر از برخی شهرها همچون اصفهان داشته است که این موضوع نویدبخش تداوم روند توسعه و پیشرفت در مسیر صحیح است.
شهردار اراک ادامه داد: همزمان با هفته دولت، تعدادی از پروژههای عمرانی با حضور میدانی وزیر کشور به بهرهبرداری رسید و تا پایان سال نیز طرحهای دیگری در دست اجراست که به تدریج به شهروندان گرامی تقدیم خواهد شد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه گفت: روز خبرنگار که به یاد شهادت یکی از فرزندان فداکار این سرزمین در عرصه اطلاعرسانی در تقویم کشور ما نامگذاری شده، نمادی از تعهد، صداقت و ایثارگری اصحاب رسانه در مسیر آگاهیبخشی به جامعه است.
