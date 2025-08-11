به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید دلاور امیرخانی با بیان اینکه نبرد بین حق و باطل از آغاز آفرینش تا امروز ادامه داشته است، گفت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند که این نبرد از آدم تا خاتم و از خاتم تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا امروز ادامه دارد و تا ابد نیز میان حق و باطل ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به الگوگیری ملت ایران از عاشورا ادامه داد: در عاشورا شنیدیم که شهادت برای خانواده‌ها سخت است، اما حضرت زینب (س) در مجلس یزید فرمودند: «ما رأیت الا جمیلا». این روحیه را در دفاع مقدس نیز دیدیم؛ خانواده‌هایی که حتی با تقدیم چند شهید، شکرگزار خداوند بودند. این روحیه همچنان در ملت ایران جاری است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان تصریح کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، به دیدار خانواده‌های معظم شهدا رفتیم و همان حال و هوای عاشورا و دفاع مقدس را دیدیم. خانواده شهید دلاور امیرخانی از جمله این خانواده‌هاست؛ خانواده‌ای بسیجی، جانباز، رزمنده، جهادی، مذهبی و هیئتی. پدر شهید، حاج ابوالفضل امیرخانی، از رزمندگان خط‌شکن و حماسه‌ساز عملیات‌های دوران دفاع مقدس، از جمله والفجر ۸، بود و عمو و دیگر اعضای خانواده نیز در راه انقلاب فداکاری کرده‌اند.

سردار کرمی با اشاره به ویژگی‌های شهید دلاور امیرخانی گفت: این شهید، مذهبی، رزمنده، جهادی، شجاع، با اخلاص، صادق، متخصص و متعهد بود و در گروه‌های جهادی خدمت می‌کرد. شهیددلاور امیرخانی فرمانده و رزمنده‌ای باهوش، توانمند و با اراده بود که همان روحیه و اراده رزمندگان اسلام در عملیات‌هایی چون فتح خرمشهر، شلمچه و کربلای ۵ را داشت.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: ضربات پدافند هوایی و به‌ویژه نیروی هوافضای سپاه، دشمن را وادار به درخواست آتش‌بس کرد و این همان ضربت کاری بود که معادلات را تغییر داد. اما همه این موفقیت‌ها برآمده از اراده مردم، مطالبه رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا بود.

وی درباره عملیات «وعده صادق ۳» گفت: این عملیات حماسه‌ای تاریخی بود که نه تنها مردم ایران، بلکه مردم جهان اسلام و آزادگان جهان را شاد کرد. رژیم صهیونیستی به‌خاطر جنایاتی که مرتکب شده بود، پاسخ دندان‌شکن گرفت و این موفقیت با اقتدار ملت ایران، پشتیبانی مردم و هدایت رهبر انقلاب محقق شد.

سردار کرمی با درود به ارواح همه شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: این شهدا جان خود را برای اسلام، انقلاب، دین و دفاع از عزت، شرف و استقلال کشور فدا کردند و یادشان برای همیشه زنده خواهد ماند.