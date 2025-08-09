به گزارش خبرنگار مهر، احمد جوانمرد پیش از ظهرشنبه در آئین تجلیل از خبرنگار مهر به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به رسالت تاریخی این قشر گفت: اهمیت حضور میلیونی زائران اربعین حسینی و جهانیشدن پیام عاشورا، ریشه در تلاشهای رسانهای دارد که از واقعه کربلا و نقش «خبرنگار دشت کربلا» آغاز شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه افزود: اگر حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد (ع) پیام عاشورا را به گوش مردم زمانه و نسلهای بعدی نمیرساندند، اکنون از شور اربعین این میزان اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی این همان جایگاه بیبدیل رسانه است که اگر رسالت خود را درست انجام دهد، میتواند قرنها پیام را زنده نگه دارد.
جوانمرد با اشاره به نقش خبرنگاران در تحولات معاصر تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر غزه، خبرنگاران خط مقدم جبهه حقیقت بودند، در حالی که زیر بمباران و تهدید جانی قرار داشتند، لحظهبهلحظه واقعیت جنایات رژیم صهیونیستی را مخابره کردند و اجازه ندادند که روایت تحریفشده دشمن بر افکار عمومی جهان غالب شود.
وی ادامه داد: خبرنگاران با انتشار تصاویر و گزارشهای میدانی، نهتنها وجدان عمومی جهان را بیدار کردند، بلکه زمینه فشار افکار عمومی بر مجامع بینالمللی را نیز فراهم ساختند و بسیاری از تصمیمهای سیاسی و حقوقی پس از این جنگ، مرهون همین تلاشهای شبانهروزی اصحاب رسانه بود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه رسالت خبرنگار را ارائه خبر منصفانه و نقد سازنده دانست و اظهار کرد: نقدی که به رشد و توسعه جامعه بینجامد، ارزشمند است و خبرنگاران باید با انعکاس واقعیتها و بیان مشکلات، راه را برای توسعه متوازن هموار کنند.
جوانمرد با بیان اینکه شمار خبرنگاران فعال در منطقه محدود است، گفت: حتی اگر ۴۴ خبرنگار در این شهرستان فعالیت داشته باشند باز هم کم است؛ چراکه گستردگی مأموریت رسانهای و حجم نیاز به اطلاعرسانی، بیش از این تعداد نیرو میطلبد.
وی تعامل خوب خبرنگاران با نشریات محلی و ملی، را عامل افزایش توجه و علاقه مردم به رسانهها دانست.
