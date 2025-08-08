منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر امروز، وقوع آتشسوزی در ارتفاعات صعبالعبور دالانکوه شهرستان سمیرم گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان سمیرم به محل حادثه اعزام شدند و با همکاری نیروهای محلی، شهرداری ونک و پشتیبانی مدیریت بحران استان، عملیات مهار حریق آغاز شد.
شیشهفروش ادامه داد: این عملیات به مدت پنج ساعت به طول انجامید و سرانجام با تلاش نیروهای حاضر، آتش مهار و از گسترش آن به اراضی مجاور جلوگیری شد.
به گفته وی، در اثر این حادثه بیش از ۴۰ هکتار از مراتع منطقه دچار خسارت شد. علت اولیه آتشسوزی، بیاحتیاطی گردشگران اعلام شده و مقرر گردیده است ارزیابی دقیق برای علتیابی و تعیین میزان دقیق مراتع خسارتدیده توسط اداره منابع طبیعی انجام شود.
نظر شما