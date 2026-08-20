https://mehrnews.com/x3cRdB ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۷ کد مطلب 6922601 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۷ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و سومین شب همدلی یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و سومین شب همدلی برگزار شد. دریافت 164 MB کد مطلب 6922601 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) حضور مردم در راهپیمایی 22بهمن پاسخی به تهدیدهای دشمن است قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید برگزاری شانزدهمین اجتماع بزرگ هیئت شهر یاسوج و یادواره شهدای جهادگر رئیس زندان مرکزی یاسوج معرفی شد/ مسئولیت ما اصلاح و تربیت است زمان مراسم بزرگداشت شهید آیت الله رئیسی در یاسوج اعلام شد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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