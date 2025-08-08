زُهران ممدانی: بدترین کابوس ترامپ در نیویورک خواهم بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «زُهران ممدانی» در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی مداخله در رقابت‌های شهرداری است و به دنبال نامزدی است که قادر به شکست دادن او باشد، گفت: دونالد ترامپ با من تماسی نگرفته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که «موضعش درباره دولت آمریکا واکنشی عجولانه نخواهد بود، بلکه موضعی آشکار در مخالفت با سیاست‌های ترامپ خواهد بود، به‌ویژه زمانی که این سیاست‌ها به منافع نیویورکی‌ها آسیب می‌رساند یا به قیمت رفاه مردمی تمام می‌شود که او می‌خواهد به آنها خدمت کند.»

ممدانی ادامه داد: اگر رئیس جمهور ترامپ فقط دنبال پول است، همانطور که در مبارزات انتخاباتی خود گفت، این یک موضوع است و اگر او در وعده‌های خود برای کاهش قیمت کالاهای اساسی صادق است، آن موضوع دیگری است. اما چیزی که او را در مورد مبارزات انتخاباتی من می‌ترساند این است که نشان می‌دهد چگونه به مردمی که ما نماینده آنها هستیم خیانت کرده است.

نامزد شهرداری نیویورک در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی خود، بر موضعش درباره ترامپ تأکید کرد و گفت: اداره من بدترین کابوس دونالد ترامپ خواهد بود. لازم نیست حرف من یا رقبای من را باور کنید، فقط به رفتار دولت ترامپ از زمانی که من در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در نیویورک پیروز شدم، نگاه کنید.

او در پایان این کنفرانس پرسید: چگونه می‌توان رئیس جمهوری را توصیف کرد که پیشنهاد سلب تابعیت یک نامزد دموکرات برای شهرداری نیویورک را داده است؟ چگونه می‌توان رئیس جمهوری را توصیف کرد که اخراج و دستگیری من یا به دست گرفتن کنترل شهر برخلاف خواست مردمش را در نظر گرفته است؟ اینها اقدامات رئیس جمهوری است که می‌ترسد من به وعده‌هایم عمل کنم، در حالی که خودش به وعده‌های خودش خیانت کرده است.

زهران ممدانی ۳۳ ساله که در «اوگاندا» از والدینی هندی‌تبار متولد شده است، در سال ۲۰۱۸ تابعیت آمریکا را دریافت کرد و به دلیل حمایت صریح از حقوق فلسطینیان، توجه گسترده رسانه‌ها و بحث و جدل را به خود جلب کرده است.