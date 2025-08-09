به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی نوشت: اگر مجدداً فرا خوانده شویم هرگز به غزه بر نخواهیم گشت.

در این گزارش به نقل از امیر آویوی یکی از درجه داران بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی تاکید شده است: پیشروی سریع در نوار غزه به چندین لشکر نظامی با ده‌ها هزار نیرو نیاز دارد.

مسئولان رژیم صهیونیستی نیز گفتند، کمبود نیروی انسانی یکی از چالش‌های اصلی پیش روی تل آویو برای اشغال غزه است.

یک مسئول صهیونیست آگاه بیان کرد که حمله به غزه و اشغال این باریکه به صورت تدریجی صورت می‌گیرد و تاریخ مشخصی برای آغاز آن تعیین نشده است.

لازم به ذکر است که نقشه رژیم صهیونیستی برای اشغال نوار غزه با موجی از واکنش‌های منفی در کشورهای غربی و عربی رو به رو شده است.