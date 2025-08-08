تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه، صدای غربی ها را نیز درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزیران امور خارجه انگلیس، آلمان، ایتالیا، استرالیا و نیوزیلند تصمیم اسرائیل را درباره اشغال غزه رد کردند.
۵ کشور مذکور از اسرائیل خواستند فوراً راهکارهایی برای اصلاح نظام ثبت سازمانهای بینالمللی امدادرسان پیدا کند.
وزیر امور خارجه اتریش نیز گفت که تصمیم اسرائیل را برای گسترش عملیات نظامی در غزه قویاً رد میکنیم و باید آتشبس برقرار و کمکها وارد غزه شود.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا نیز در این باره اعلام کرد که کشورش تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید بیشتر درگیری در غزه را محکوم میکند.
وی تأکید کرد: تشدید اقدامات اسرائیل هیچ کمکی به پایان دادن به فاجعه انسانی در غزه یا کاهش رنج اسیران اسرائیلی و غیرنظامیان نخواهد کرد و همچنین صلح و امنیت پایدار را برای ساکنان اسرائیل در بلندمدت به ارمغان نخواهد آورد.
کارنی افزود: کانادا خواستار آتشبس فوری در غزه است و به همکاری با شرکای بینالمللی خود در مسیر تحقق راهحل دو دولتی ادامه میدهد.
شامگاه جمعه نیز نخستوزیر اسکاتلند در این باره اعلام کرد: تصمیم اسرائیل برای تسلط بر شهر غزه و اشغال آن، به تشدید درگیریها و افزایش رنج مردم فلسطین منجر میشود و قابل قبول نیست. جامعه جهانی باید اسرائیل را متوقف کند و برای تحقق یک آتشبس فوری وارد عمل شود.
وزیر امور خارجه نروژ نیز در این خصوص تصریح کرد: اگر اسرائیل بر غزه به طور کامل سیطره یابد، این نقض از نظر قانون بین المللی غیرقابل قبول است.
وزیر امور خارجه سوئد نیز اعلام کرد که جنگ در غزه باید متوقف شود و هر تلاشی برای الحاق آن مغایر با قانون بین المللی است.
وزیر امور خارجه هلند نیز بیان کرد: طرح اسرائیل برای تشدید عملیات خود در غزه اشتباه است. اوضاع انسانی فاجعه بار است و رسیدگی سریع را طلب میکند. تصمیم اسرائیل به هر حال بازگشت اسیران را به همراه نخواهد داشت.
کر استارمر، نخست وزیر انگلیس نیز روز جمعه ساعاتی پس از اعلام تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال نوار غزه، در بیانیهای اعلام کرد: تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید حملاتش در غزه اشتباه است و ما از آنها میخواهیم که فوری در این تصمیم تجدیدنظر کند.
این اقدام هیچ کمکی به پایان دادن به درگیریها و آزادی اسیران نخواهد کرد. این کار فقط باعث خونریزی بیشتر خواهد شد.
این مخالفتها در حالی بیان میشود که کابینه رژیم صهیونیستی با طرح بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم درباره اشغال شهر غزه موافقت کرد.
