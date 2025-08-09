نسل کشی مردم غزه ادامه دارد؛ شهادت ۴۱ فلسطینی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع بیمارستانی فلسطینی از شهادت دست کم ۴۱ نفر در حملات اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف غزه خبر دادند.

بنا بر این گزارش، ۲۱ نفر از شهدا، کسانی بودند که در صف دریافت کمک‌های انسانی در نقاط مختلف توزیع ایستاده بودند که هدف حمله نظامیان صهیونیست قرار گرفتند.

در همین راستا، وزارت بهداشت فلسطین در تازه‌ترین گزارش از تلفات غیرنظامیان در غزه جمعه شب اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تعداد تلفات به ۶۱ هزار و ۳۳۰ نفر رسیده و شمار مجروحان از ۱۵۲ هزار ۳۵۹ نفر فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، تاکنون پیکر یک هزار و ۷۷۲ نفر که در حال تلاش برای دریافت غذا بودند، به شهادت رسیده و بیش از یک هزار و ۲۲۹ نفر نیز زخمی شدند.