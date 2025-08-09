به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز شنبه طی نشست خبری مشترک با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود در شهر العلمین در سخنان تاکید کرد: تصمیم (رژیم) اسرائیل برای اشغال کامل نوار غزه را قویاً رد میکنیم.
وزیر امور خارجه ترکیه در این ارتباط اضافه کرد: این طرح نشان دهنده مرحله جدیدی از سیاست توسعهطلبانه و نسلکشی (رژیم) اسرائیل است.
هاکان فیدان، در این ارتباط افزود: در این باره، بهعنوان رئیس دورهای شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تصمیم گرفتیم اعضای این سازمان را به تشکیل نشستی دعوت کنیم. تلاش خواهیم کرد تا از قوانین بینالمللی و ارزشهای انسانی در برابر سیاستهای نسلکشی اسرائیل قویاً حمایت شود.
وی سپس تصریح کرد: فلسطین متعلق به فلسطینیان است. هرگونه تلاش برای تبعید فلسطینیان از سرزمینشان بیهوده بوده و ناکام خواهد ماند. ترکیه و مصر همچنان در برابر چنین سناریوهایی (طرح صهیونیستهای اشغالگر برای اشغال غزه) خواهیم ایستاد.
وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص ظلم اشغالگران قدس گفت: مبارزه ما علیه این ظلم در همه سطوح ادامه خواهد داشت و هرگز آن را رها نخواهیم کرد. هرگز در این مسیر ناامید نمیشویم. ظلم و استبداد مدتهای مدیدی است در آنجا (اراضی اشغالی) حضور گستردهای داشته است. هیچ نمونهای از این موضوع در تاریخ دیده نمیشود. ظالم همراه با ظلمش از تاریخ محو خواهد شد. بنابراین خواهید دید که برای نتانیاهو نیز چه اتفاقی خواهد افتاد. نتانیاهو در خون مردمی که او آنها را به گرسنگی محکوم کرده است غرق خواهد شد.
