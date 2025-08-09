  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۱۰

نتانیاهو «نیویورک تایمز» را تهدید کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روزنامه نیویورک تایمز آمریکا را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا اعلام کرد که شکایت قضایی از روزنامه نیویورک تایمز را بررسی می‌کند.

خشم نتانیاهو به دلیل انتشار گزارشات مربوط به جنگ غزه برانگیخته شده است. وی این روزنامه را به افترا زنی متهم کرده است.

مسئولان نیویورک تایمز نیز تاکید کرده‌اند که تلاش برای تهدید آزادی رسانه‌ها بیش از گذشته گسترش پیدا کرده است.

پیش از این نیز علاوه بر هدف قرار گرفتن تعمدی خبرنگاران در نوار غزه، روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجی در اراضی اشغالی نیز به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند.

