طلایه‌داران بسکتبال کرمان راهی تیم ملی شدند

کرمان-دو بازیکن بسکتبال کرمانی به اردوی تیم ملی نوجوانان ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آناهیتا امینی و یلدا برزگر، دو بازیکن مستعد بسکتبال از استان کرمان برای شرکت در اردوی تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران انتخاب شدند.

این اردو که به منظور آماده‌سازی تیم ملی برای مسابقات کاپ آسیایی ۲۰۲۵ مالزی برگزار می‌شود، از ۱۹ مردادماه در تالار آزادی تهران آغاز خواهد شد.

یلدا برزگر، بازیکن بااستعداد کرمانی که سال گذشته نیز در این اردو حضور داشت، این بار هم در جمع ملی‌پوشان قرار گرفت. او که زیر نظر مربی خود، خانم رشیدی، در باشگاه رشیدی کرمان تمرین می‌کند، پارسال در ترکیب تیم مس کرمان در لیگ دسته یک بازی کرد.

همچنین آناهیتا امینی، بازیکن برجسته سیرجانی که به تازگی به همراه تیم ملی زیر ۱۶ سال ایران عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا را کسب کرد و سهمیه حضور در کاپ آسیا را به دست آورد، بار دیگر به این اردو دعوت شد.

