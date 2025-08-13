ایران - چین تایپه؛ تلاش بسکتبالیست ها برای صعود به نیمه نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی آقایان ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۵ به مصاف چین تایپه خواهد رفت.
ملی پوشان ایران با کسب ۳ پیروزی پیاپی در مرحله گروهی مقابل گوام، ژاپن و سوریه به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند. چین تایپه نیز پس از کسب ۲ پیروزی مقابل عراق و فیلیپین و ۱ شکست مقابل نیوزیلند، به عنوان تیم دوم گروه D راهی مرحله پلی آف صعود به دور یک چهارم نهایی شد و در این مرحله، موفق شد با شکست اردن راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.
چین تایپه در ردهبندی جهانی بسکتبال در رده ۷۳ قرار دارد و برای بیست و ششمین بار حضور در کاپ آسیا را تجربه میکند. در ۷ تقابل قبلی دو تیم، تیم ایران موفق به پیروزی در تمامی بازیها شده است.
آخرین تقابل دوتیم در کاپ آسیا به مرحله نیمه نهایی این رقابتها در سال ۲۰۱۳ بازمیگردد که ملی پوشان ایران با پیروزی مقابل چین تایپه به دیدار نهایی این رقابتها راه پیدا کردند. برنده این رقابت در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار تیمهای استرالیا و فیلیپین خواهد رفت.
نظر شما