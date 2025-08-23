درخشش تیم او-اسپرت مثنوی بم در مسابقات قهرمانی کشور

ماریا شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات او-اسپرت کشوری با حضور نمایندگانی از ۱۳ استان کشور طی روزهای ۲۸ و ۲۹ مردادماه سال جاری در همدان به پایان رسید که با توجه به عملکرد فوقالعاده تیم مثنوی بم در این رقابتها و کسب عنوان قهرمانی، تمامی اعضای این تیم به اردوی تیم ملی او-اسپرت دعوت شدهاند.
وی افزود: در این دوره از مسابقات تیم او-اسپرت مثنوی بم مجموعاً ۴۳ مدال شامل ۱۶ مدال طلا، ۱۶ مدال نقره و ۱۱ مدال برنز کسب کرد و بدین ترتیب، مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد.
شهامت ادامه داد: دعوتشدگان به اردو، زیر نظر کادر فنی مجرب تیم ملی، تمرینات فشردهای را برای آمادگی هرچه بیشتر جهت حضور پرقدرت در رقابتهای جهانی پیش رو در کشور چین آغاز خواهند کرد.
وی افزود: این اقدام، گامی مهم در راستای ارتقای سطح آمادگی ملیپوشان و کسب افتخارات بیشتر برای ورزش او-اسپرت ایران در میادین بینالمللی تلقی میشود.
