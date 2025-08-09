صادرات و تجارت مرزی در آذربایجان غربی توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی گفت: تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارای اهمیت خاصی است.
وی ادامه داد: آذربایجانغربی با داشتن مرز مشترک با چند کشور، ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات و تجارت مرزی دارد.
در این جلسه مهمترین مسائل و چالشهای توسعهای استان از جمله اشتغال، سرمایهگذاری، زیرساختهای عمرانی، آب و کشاورزی، مرزی بودن منطقه و مسائل مرتبط با معیشت مردم مورد بررسی قرار گرفته و رئیسجمهور با صدور دستورات لازم برای پیگیری مطالبات و مشکلات استان، بر اهتمام دولت چهاردهم در پاسخگویی به نیازهای مردم مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.
مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران همچنین با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت کنونی تراز آب، روند اجرای پروژههای احیای دریاچه و اقدامات صورتگرفته توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت.
