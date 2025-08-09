  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۳

جریمه ۷۲۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالای گمرکی

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه بیش از ۷۲۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالای گمرکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق یک هزار و ۱۵۵ نگله کفش به ارزش ۹۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به استعلام گمرک و ارائه نشدن مدارک قانونی، علاوه بر ضبط کالا، شرکت را به عنوان متخلف ردیف اول با احتساب بهای مال از دست رفته به پرداخت ۶۳۰ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و برای حمایت از رونق تولید، تجارت و پیشگیری از ایجاد اخلال در فعالیت شرکت، ممنوعیت یک سال از فعالیت شرکت را به ۲ سال تعلیق تبدیل کرد.

رایگانی گفت: شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به عنوان متخلف ردیف دوم به پرداخت ۹۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال معادل یک برابر ارزش کالا جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت ۷۲۰ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد

به گفته رایگانی، با گزارش گمرک هرمزگان پیرامون کشف کالای قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مهدیه حسن نائینی

