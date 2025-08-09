جریمه ۷۲۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالای گمرکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق یک هزار و ۱۵۵ نگله کفش به ارزش ۹۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به استعلام گمرک و ارائه نشدن مدارک قانونی، علاوه بر ضبط کالا، شرکت را به عنوان متخلف ردیف اول با احتساب بهای مال از دست رفته به پرداخت ۶۳۰ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و برای حمایت از رونق تولید، تجارت و پیشگیری از ایجاد اخلال در فعالیت شرکت، ممنوعیت یک سال از فعالیت شرکت را به ۲ سال تعلیق تبدیل کرد.

رایگانی گفت: شعبه همچنین مدیر عامل شرکت را به عنوان متخلف ردیف دوم به پرداخت ۹۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال معادل یک برابر ارزش کالا جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت ۷۲۰ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد

به گفته رایگانی، با گزارش گمرک هرمزگان پیرامون کشف کالای قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.