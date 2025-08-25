محکومیت ۹۸۶ میلیاردی یک فروشنده لاستیک توسط تعزیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف رعایت نکردن ضوابط تعیینی دولت در فروش ۷۸ هزار و ۶۷۵ حلقه لاستیک ایرانی به ارزش ۴۹۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ ۴۹۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه همچنین متخلف را برای بهای مال از دست رفته به پرداخت ۴۹۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون جریمه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۹۸۶ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت تهران پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.