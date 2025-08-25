  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۰

محکومیت ۹۸۶ میلیاردی یک فروشنده لاستیک توسط تعزیرات

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۹۸۶ میلیارد ریالی فروشنده لاستیک برای ثبت نکردن موجودی در سامانه مربوطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف رعایت نکردن ضوابط تعیینی دولت در فروش ۷۸ هزار و ۶۷۵ حلقه لاستیک ایرانی به ارزش ۴۹۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ ۴۹۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه همچنین متخلف را برای بهای مال از دست رفته به پرداخت ۴۹۳ میلیارد و ۲۸۹ میلیون جریمه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۹۸۶ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت تهران پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6569570
مهدیه حسن نائینی

