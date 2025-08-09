  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۹

یدیعوت آحارانوت: سرویس‌های امنیتی با طرح نتانیاهو مخالف هستند

یک روزنامه عبری زبان به مخالفت سرویس‌های «امنیتی» رژیم صهیونیستی با طرح اشغال غزه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه یدیعوت آحارانوت اذعان کرد: تمام سران سرویس‌های امنیتی «اسرائیل» با طرح اشغال غزه در جریان نشست کابینه مخالفت کردند.

تساحی هنگبی رئیس شورای امنیت داخلی و همچنین رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در جریان نشست کابینه جنگ این رژیم مخالفت خود را با طرح اشغال غزه اعلام کردند.

نشست مذکور شاهد شکاف‌های شدید و وقوع درگیری‌های لفظی میان شرکت کنندگان بر سر این طرح بود. هنگبی در این نشست گفت که اجرای این طرح زندگی اسرای صهیونیست را به خطر می‌اندازد.

لازم به ذکر است که مخالفت وی با نظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بسیار نادر است.

رئیس موساد نیز بر ضرورت تداوم مذاکرات با حماس در خصوص توافق تبادل اسرا تاکید کرد.

