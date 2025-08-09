هشدار رئیس جریان مسیحی لبنان درباره تجزیه کشورهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سلیمان فرنجیه رئیس جریان مسیحی المرده لبنان هشدار داد که عجله نشان دادن در خصوص بررسی موضوع انحصار سلاح در این کشور تبعات سنگینی دارد.

وی اضافه کرد که برخی افراد و در رأس آنها سفرای برخی کشورها بر اساس طرح‌های مشخصی عمل می‌کنند به طوری که منافع این کشورها با منافع رژیم صهیونیستی تلاقی پیدا می‌کند. تداوم چنین اقداماتی به تضعیف کشورهای منطقه ختم می‌شود.

فرنجیه به اوضاع سوریه و هدف قرار گرفتن اقلیت‌ها و خطر تجزیه این کشور نیز اشاره کرد و گفت که این اتفاقات در مناطق ساحلی، سویدا و مناطق کرد نشین سوریه رخ داده است.

وی بیان کرد: این روند خطرناک ممکن به لبنان نیز کشیده شود.

لازم به ذکر است که موافقت کابینه لبنان با خلع سلاح مقاومت این کشور موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشته به طوری که سؤالات زیادی را در خصوص مطرح شدن این موضوع در شرایطی که حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان همچنان ادامه دارد ایجاد کرده است.