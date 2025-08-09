به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه سال جاری در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم شرکت کننده در مرحله مقدماتی در هشت گروه چهار تیمی با هم به رقابت میپردازند. تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست این رقابتها به ترتیب با تیمهای مصر، تونس و فیلیپین دیدار خواهد کرد.
ملیپوشان والیبال این روزها در سالن فدراسیون والیبال در حال تمرین هستند و قرار است پیش از مسابقات قهرمانی جهان، چند بازی تدارکاتی داشته باشند. طبق اعلام خوش خبر سرپرست تیم ملی، اردوی تدارکاتی روسیه و بازی با تیمهای خوبی مثل روسیه و کوبا و بلاروس در دستور کار شاگردان پیاتزا بوده اما در حال حاضر به دلیل اینکه روسیه پول زیادی از ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی خواسته هنوز این اردو قطعی نشده و فدراسیون والیبال در حال مذاکره با مسئولان فدراسیون روسیه هستند.
البته به غیر از تورنمنت روسیه، تورنمنت چهار جانبه قطر با حضور تیمهایی مثل مصر، قطر و اوکراین هم پیش رو است که باید دید در نهایت کدام شرایط حضور تیم ملی برای کدام کشور فراهم میشود. تیم ملی والیبال ایران هم قبل از مسابقات قهرمانی جهان در فیلیپین با آلمان دیدار خواهد شد.
ملیپوشان والیبال با هدایت پیاتزا در مسابقات لیگ ملتهای والیبال با کسب عنوان هشتمی به کار خود پایان دادند و به دلیل میزبانی چین در مرحله نهایی به مرحله نهایی راه پیدا نکردند.
تیم ملی والیبال مردان ایران نخستین بار در سال ۱۹۷۰ در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرد و در جایگاه بیستویکم قرار گرفت. پس از آن، حضور بعدی ایران در این رقابتها به سال ۱۹۹۸ بازمیگردد که ملیپوشان توانستند رتبه نوزدهم را کسب کنند.
در دورههای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ نیز ایران به ترتیب در رتبههای بیستویکم و نوزدهم قرار گرفت و در همان مراحل ابتدایی حذف شد. نقطه عطف تاریخ والیبال ایران در سال ۲۰۱۴ رقم خورد؛ جایی که شاگردان خولیو ولاسکو با عملکردی درخشان موفق شدند به مقام ششم جهان برسند که همچنان بهترین نتیجه تاریخ ایران در این مسابقات محسوب میشود.
در سال ۲۰۱۸، تیم ملی با هدایت ایگور کولاکوویچ تا دور دوم پیش رفت اما در نهایت در جایگاه سیزدهم ایستاد.
آخرین حضور ایران در مسابقات جهانی به سال ۲۰۲۲ بازمیگردد که با هدایت بهروز عطایی، ملیپوشان پس از صعود از مرحله گروهی در یکهشتم نهایی مقابل برزیل با نتیجه سه بر صفر شکست خوردند و همانند سال ۲۰۱۸ در جایگاه سیزدهم جهان قرار گرفتند.
