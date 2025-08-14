امیر خوش‌خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: واقعیت این است که هنوز در حال پیگیری و هماهنگی هستیم، اما آنچه قطعی شده و صد درصد انجام خواهد شد، سفر به قطر و همچنین بازی تدارکاتی با تیم ملی آلمان در فیلیپین پیش از آغاز مسابقات است. زمان و تاریخ این بازی کاملاً مشخص شده و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم دیدار دوستانه دیگری نیز با تیم ملی اسلوونی در مانیل فیلیپین برگزار کنیم و تکلیف بازی با روسیه نیز با احتمال ۹۰ درصد مشخص خواهد شد. در حال حاضر به دنبال محل مناسب برای تمرین و مسابقه هستیم تا بتوانیم سالن‌هایی با سه ساعت زمان تمرین رزرو کنیم. با توجه به حضور ۳۲ تیم در محل برگزاری، پیدا کردن سالن با زمان کافی کمی دشوار است، اما این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

سرپرست تیم ملی والیبال درباره مذاکرات با روسیه خاطرنشان کرد: آن‌ها ابتدا هزینه هنگفتی برای برگزاری دیدار تدارکاتی مطرح کرده بودند، اما در مذاکرات اخیر از موضع خود کوتاه آمده‌اند. با این حال، شکل همکاری بیشتر به یک معامله تجاری شباهت دارد تا یک بازی تدارکاتی معمول. قطعاً ما نمی‌توانیم چنین هزینه‌ای پرداخت کنیم و به همین دلیل اگر مذاکرات به سرانجام نرسد، ترجیح می‌دهیم به بازی‌های برنامه‌ریزی‌شده در مانیل و قطر بسنده کنیم. تیم ملی ایران ناشناخته نیست که برای یک بازی دوستانه چنین مبلغی هزینه کند.

وی تأکید کرد: نظر آقای پیاتزا این است که دیدارهای تدارکاتی ما با تیم‌هایی برگزار شود که از نظر رده‌بندی جهانی وضعیت بهتری نسبت به ما دارند. بازی با تیم‌های پایین‌تر تنها در صورتی انجام خواهد شد که هیچ چاره دیگری نباشد و ما مجبور شویم با قطر یا مصر روبه‌رو شویم. هدف اصلی این است که بازی‌های دوستانه با تیم‌های قدرتمند، خروجی خوبی برای والیبال ایران داشته باشد.

خوش‌خبر گفت: برنامه سفر تیم ملی به قطر از ۲۶ آگوست (چهارم شهریور) آغاز می‌شود و پس از پایان اردوی تدارکاتی، تیم از همان‌جا به محل مسابقات قهرمانی جهان عزیمت خواهد کرد.