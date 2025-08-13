به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دعوت فدراسیون والیبال روسیه قرار بود مردان والیبال کشورمان که خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان آماده می‌کنند، در تورنمنت بین‌المللی روسیه که با حضور تیم‌های ایران، روسیه، کوبا و بلاروس انجام می‌شود، شرکت کنند که با اعلام انصراف کوبا و بلاروس از حضور در این تورنمنت و لغو این مسابقات دوستانه، با تشخیص پیاتزا چند دیدار دوستانه در دوحه قطر در دستور کار تیم ملی والیبال ایران قرار گرفت.

به این ترتیب پس از مذاکرات تقوی با علی الگواری رئیس فدراسیون قطر، سه دیدار دوستانه برای تیم ملی والیبال کشورمان در دوحه برنامه‌ریزی شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مردان والیبال کشورمان ۲۶ آگوست (۴ شهریور) تهران را به مقصد دوحه ترک خواهند کرد و پس برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی مصر و دو دیدار دوستانه با تیم ملی قطر، ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) عازم مانیل خواهند شد.

شاگردان پیاتزا تمرینات آمادگی خود را از ۶ تا ۱۲ سپتامبر (۱۵ تا ۲۱ شهریور) در مانیل برگزار خواهند کرد و در دو دیدار دوستانه در روزهای نهم و دهم سپتامبر (۱۸ و ۱۹ شهریور) به ترتیب به مصاف تیم‌های ملی اسلوونی و آلمان خواهند رفت.

رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) در شهر مانیل با حضور ۳۲ تیم آغاز خواهد شد که تیم ملی والیبال کشورمان در گروه اول این رقابت‌ها به ترتیب به مصاف تیم‌های ملی مصر، تونس و فیلیپین خواهد رفت.