بازیکنان جوان والیبال پیش از اعزام به مسابقات جهانی چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، عمران کوکجلی ملی‌پوش والیبال زیر ۲۱ سال در حاشیه آخرین اردوی تیم والیبال زیر ۲۱ سال برای حضور در مسابقات جهانی، درباره وضعیت تیم و آمادگی پیش از مسابقات جهانی گفت: ما حدود شش ماه است که تمرین می‌کنیم و تمرینات خوبی داشتیم. از لحاظ بدنسازی و فنی همه بچه‌ها و مربیان زحمت کشیدند و من از همه آنها تشکر می‌کنم.

کوکجلی افزود: تیم ما تقریبا کامل شده و در شرایط خوبی به سر می‌بریم. ما یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی هستیم و هدفمان این است که در مسابقات جهانی بهترین عملکرد را داشته باشیم و قهرمان شویم.

وی درباره همکاری با غلامرضا مؤمنی مقدم، اظهار داشت: کار کردن با مومنی مقدم برای من خیلی خوب بوده است. چیزهای زیادی از او یاد گرفته‌ام و پشت تیم هستند. تیم ما بسیار متحد است و همه از یکدیگر حمایت می‌کنیم که این باعث شده قوی‌تر و امیدوارتر شویم.

کوکجلی همچنین درباره همکاری با پیاتزا گفت: من فقط دو روز با ایشان کار کرده‌ام، چون زودتر به تیم ملی جوانان اضافه شدم. اما به نظر من پیاتزا کسی است که اسم یا سابقه برایش خیلی مهم نیست؛ عملکرد بازیکن مهم است و هر کسی که خوب بازی کند، به تیم بزرگ‌تر می‌رسد.

کاپیتان تیم ملی: برای قهرمانی همدل شدیم

همچنین مانی علیخانی، کاپیتان تیم ملی در مورد شرایط آمادگی تیم گفت: تمرینات خیلی خوب پیش رفت. پنج ماه در اردو بودیم و خیلی پیشرفت کرده‌ایم. با کمک کادر فنی به آمادگی ۹۰ درصدی رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه هدف اول تیم قهرمانی جهان است، به کار با مومنی مقدم اشاره و بیان کرد: یکی از بهترین مربیان ایران و از نظر فنی و اخلاقی درجه یک است. خیلی خوب می‌شود با او ارتباط گرفت. همه تیم با هم همدل شده‌ایم تا نتیجه بگیریم.