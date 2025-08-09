مرتضی شریفی: مردم را با والیبال آشتی دادیم؛ پیاتزا یک روانشناس است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در فصل ۲۰۲۵ لیگ ملتهای والیبال، نمایشی متفاوت و امیدوارکننده نسبت به دو دوره گذشته از خود به نمایش گذاشت. در حالی که والیبال ایران در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نتوانسته بود به جایگاهی قابل قبول در این رقابتها دست پیدا کند، اما امسال با ترکیب نسل جدید بازیکنان و هدایت روبرتو پیاتزا، سرمربی ایتالیایی، توانست عملکردی به مراتب بهتر ارائه دهد و توجه اهالی والیبال را جلب کند.
در این میان، مرتضی شریفی، دریافتکننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، یکی از درخشانترین چهرههای تیم ملی والیبال ایران بود که عملکردی قابل قبول از خود به جای گذاشت. شریفی در این مسابقات ۱۲۳ امتیاز با میانگین ۱۲.۳۰ امتیاز در هر بازی کسب کرد. شریفی با ۱۸ امتیاز سرویس، یکی از بهترینهای مرحله مقدماتی لیگ ملتها بود و سرعت و قدرت سرویسها و آبشارهای او در این رقابتها خودنمایی کرد. او در رده سوم برترین سرویسزنان لیگملتها در مرحله مقدماتی قرار گرفت.
علاوه بر این، شریفی با ثبت یک آبشار با سرعت ۱۳۹ کیلومتر بر ساعت، رکورد پرسرعتترین آبشار ثبتشده در سطح جهانی را نیز از آن خود کرد، تا بیش از پیش جایگاه خود را در میان ستارههای آیندهدار والیبال جهان تثبیت کند.
خوشحالم دوباره مردم را با والیبال آشتی دادیم
مرتضی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۵ گفت: تیم ما نسبت به سالهای گذشته، با انگیزه و هماهنگی بیشتری وارد مسابقات شد. بازیکنان جوان در کنار باتجربهها، توانستند به خوبی با فلسفه پیاتزا هماهنگ شوند و نتیجه این هماهنگی را در زمین دیدیم. خوشحالم که توانستیم مردم را خوشحال کنیم. ما از مردم عزیز کلی انرژی و روحیه گرفتیم. خیلی خوشحال بودیم که مردم را دوباره با تیم ملی آشتی دادیم و این انرژی به مجموعه تیم ملی روحیه میداد.
پیاتزا تنها یک مربی نیست بلکه روانشناس است
وی درباره ویژگیهای پیاتزا و کار با او گفت: باید بگویم که پیاتزا نه فقط یک مربی خوب، بلکه یک روانشناس خوب هم هستند. او خیلی سریع توانست اعتماد بچهها را جلب کند و با ایجاد همدلی و اتحاد خوب بین بازیکنان، باعث شدند بچهها حداکثر توانشان را در زمین پیاده کنند. جالب بود که کل نفرات تیم، چه آنهایی که بازی میکردند و چه آنهایی که بیرون بودند، یک هدف واحد را دنبال میکردند و آن هم خوشحال کردن مردم ایران بود. این باعث شد نسبت به دو سال قبل، نمایش بهتری داشته باشیم. بهنظرم کار پیاتزا عالی بود.
در قهرمانی جهان مسیر سختی داریم
ملیپوش والیبال با اشاره به رقابتهای قهرمانی جهان گفت: مسابقات قهرمانی جهان مسابقات مهمی هستند که همه تیمها با بهترین نفراتشان شرکت میکنند. پیاتزا هم شناخت خوبی از ظرفیت بچهها پیدا کرده است. مطمئنم اگر بتوانیم نقاط ضعفمان را پوشش دهیم، در این مسابقات هم خوب ظاهر خواهیم شد. این مسابقات سخت و فشرده است؛ بهویژه بعد از دور اول گروهی، مسیر ما سخت خواهد بود. اما ما هم تیم ایران هستیم و ظرفیت بالایی داریم. دوست داریم بهترین نتیجه را بگیریم و با بچهها برای این هدف همدل شدهایم. باید تمام تلاشمان را بکنیم.
دریافتکننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران در ادامه تأکید کرد: مردم خیلی از ما حمایت کردند. ما بهترین مردم را داریم و با این روحیهای که به ما میدهند، باید سربازهای خوبی برای کشورمان باشیم. جو روحی و روانی تیم ملی، با حمایت بینظیر مردم، واقعاً خوب است. ما باید محبت آنها را جبران کنیم.
درد زیادی داشتم و ترسیدم آسیب دیدگیام جدی باشد
شریفی همچنین درباره آسیبدیدگیاش در جریان لیگ ملتهای والیبال و همچنین شرایط فعلیاش گفت: مصدومیت جزئی از زندگی ورزشکارهاست و خیلی تلخ است. امیدوارم هیچوقت هیچ ورزشکاری آسیب جدی نبیند. من هم وقتی مصدوم شدم، ابتدا ترسیدم که خیلی جدی باشد چون درد شدیدی داشتم، اما خدا را شکر که جدی نبود و با کمک کادر پزشکی تیم، زود توانستم برگردم. جا دارد از آنها تشکر کنم. از مردم هم که نگران من بودند و جویای حالم شدند، تشکر میکنم. مطمئنم دعای خیر مردم بود که باعث شد مصدومیتم جدی نباشد و بتوانم برگردم و بازی کنم. امیدوارم بتوانیم محبت همه مردم ایران را جبران کنیم.
