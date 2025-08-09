به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بر اساس اعلام اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو و نتایج آزمون اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، فرآورده «سگانوز» با سری ساخت ۴۰۰۰۱۱۱ به دلیل نامطلوب بودن خواص ارگانولپتیک، مشخصات ظاهری نامناسب و آلودگی میکروبی، از سطح عرضه جمع‌آوری و فراخوان شد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر نظارت مستمر، از معاونین غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است تا به قید فوریت نسبت به جمع‌آوری این فرآورده اقدام کرده و نتایج به همراه مستندات مربوطه را به اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو ارسال نمایند.

سازمان غذا و دارو از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده این محصول در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان اطلاع دهند.

شربت سگانوز ضد نفخ و اسپاسم گوارشی در نوزادان و کودکان است.