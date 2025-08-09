تأکید بر استفاده از فرصت اربعین برای وحدت مسلمانان و حمایت از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر قریشی، مدیر پژوهش‌های عتبه حسینیه در همایش بین‌المللی اربعین و همگرایی اسلامی و مسائل جهان اسلام که با حضور علمای جهان اسلام، در سالن همایش‌های خاتم‌الانبیاء (ص) حرم حسینی برگزار شد با اشاره به فرصت‌های ویژه‌ای که در اربعین وجود دارد اظهار کرد: اربعین یک فرصت بزرگ نه تنها برای شیعیان که برای تمام مسلمانان است و باید بهترین استفاده را آن برد.

وی بیان کرد: یکی از بزرگترین فرصت‌های اربعین حسینی وحدت و اتحاد مسلمان است، به طور حتم این حضور چند میلیونی موجب تقویت بیشتر اتحاد مسلمانان می‌شود.

مدیر پژوهش‌های عتبه حسینیه با اشاره به جنایت‌های فراوانی که رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه مرتکب می‌شود، متذکر شد: باید از فرصت اربعین برای اتحاد مسلمانان علیه این رژیم و نجات مردم مظلوم غزه بهره ببریم.