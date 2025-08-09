به گزارش خبرنگار مهر، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، امروز در نشست خبری گفت: سال گذشته با توجه به شرایط بازارهای جهانی، اونس جهانی ۴۱ درصد، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ درصد، سکه طرح جدید ۹۶.۵ درصد، سکه طرح قدیم ۹۹ درصد، نیم‌سکه ۹۰ درصد، ربع‌سکه ۶۹ درصد، سکه یک گرمی ۱۰۸ درصد و حباب سکه ۲۹ درصد افزایش قیمت داشت.

وی افزود: از ابتدای امسال، با وجود افزایش ۱۱.۵ درصدی اونس جهانی، قیمت‌ها در بازار داخلی طلا و سکه با نوساناتی بین یک تا پنج درصد همراه بوده و در مجموع روندی کاهشی داشته است.

بذرافشان گفت: در این مدت، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳.۳ درصد، سکه طرح جدید ۱۰.۳ درصد، سکه طرح قدیم ۱۳ درصد، نیم‌سکه ۲۶ درصد، ربع‌سکه ۱۶ درصد و سکه یک گرمی ۱.۳ درصد و حباب سکه ۴۰ درصد کاهش یافته است.

تکمیل می‌شود…