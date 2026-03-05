به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز، داده‌های تردد کشتی‌ها از طریق سیستم شناسایی خودکار (ترانسپوندر) در تنگه هرمز نشان‌دهنده کاهش چشمگیر عبور و مرور همزمان با آغاز حملات علیه ایران است. آمارها در بازه‌های شش‌ساعته، دو روند متفاوت را در ورود و خروج ثبت کرده‌اند.

بر اساس این آمارها، تعداد کشتی‌های وارد شونده به خلیج فارس از محدوده حدود ۲۰ فروند در تاریخ ۲۶ فوریه (۷ اسفند) با شروع حملات، روندی کاهشی یافته و تا تاریخ ۳ مارس (۱۳ اسفند) به حدود ۱۰ فروند رسیده است که حاکی از کاهش ۵۰ درصدی ورود است.

توقف خروج شناورها؛ تجمع نفتکش‌های بارگیری‌شده

نکته قابل توجه، وضعیت کشتی‌های در حال خروج از خلیج فارس است. این شاخص که پیش از حملات در محدوده ۲۰ فروند قرار داشت، با آغاز تنش‌ها سقوط آزادی را تجربه کرده و در تاریخ ۳ مارس (۱۳ اسفند) به نزدیکی صفر رسیده است. به عبارت دیگر، در حالی که ورود کشتی‌ها با احتیاط ادامه یافته، خروج شناورها از خلیج فارس تقریباً متوقف شده است.

این پدیده می‌تواند نشانه‌ای از تجمع کشتی‌ها در بنادر و لنگرگاه‌های داخل خلیج فارس باشد، زیرا ناامنی مسیرهای خروجی، نفتکش‌های بارگیری‌شده را از ترک منطقه و رسیدن به بازارهای جهانی بازداشته است. تنگه هرمز، به‌عنوان گذرگاه حیاتی صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس، با این توقف، زنجیره تأمین جهانی را با اختلال جدی مواجه می‌کند.