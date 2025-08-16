  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

قیمت سکه و طلا ۲۵ مرداد؛ سکه امامی ۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

امروز (شنبه، ۲۵ مرداد) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به معاملات روز چهارشنبه، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه، ۲۵ مرداد) نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) در بازار ۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رسید که نسبت به معاملات روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد به ترتیب یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نیم‌سکه امروز ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. در مقایسه با روز چهارشنبه، نیم‌سکه ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۴۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته‌اند.

در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار به نرخ ۷ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد شد که نسبت به روز چهارشنبه ۹۷ هزار تومان کاهش داشته است. بهای هر اونس طلا در بازار جهانی نیز با افت ۳ دلاری، به ۳ هزار و ۳۳۷ دلار رسید.

زهره آقاجانی

